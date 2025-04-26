ТУРЦИЯ
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Турция соболезнует Ирану в связи с трагедией в Бендер-Аббасе
Турция выразила соболезнования Ирану в связи с жертвами взрыва в порту Бендер-Аббас
Турция соболезнует Ирану в связи с трагедией в Бендер-Аббасе
МИД Турции / AA
26 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что с глубокой скорбью восприняло известие о многочисленных погибших и пострадавших в результате взрыва, произошедшего 26 апреля в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас в иранской провинции Хормозган.

В заявлении выражаются соболезнования семьям погибших и всему народу Ирана. Турция пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Количество пострадавших в результате взрыва в иранском порту превысило 500 человек. Погибли четыре человека.

Причины возгорания резервуара пока официально не установлены. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел после обеда, вызвав панику среди находившихся на территории работников.

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