Министерство иностранных дел Турции заявило, что с глубокой скорбью восприняло известие о многочисленных погибших и пострадавших в результате взрыва, произошедшего 26 апреля в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас в иранской провинции Хормозган.

В заявлении выражаются соболезнования семьям погибших и всему народу Ирана. Турция пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Количество пострадавших в результате взрыва в иранском порту превысило 500 человек. Погибли четыре человека.

Причины возгорания резервуара пока официально не установлены. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел после обеда, вызвав панику среди находившихся на территории работников.