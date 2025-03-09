В Лондоне арестовали пропалестинского активиста, который более 16 часов провел на Биг-Бене, размахивая флагом Палестины.

Мужчина взобрался на башню Елизаветы в Вестминстерском дворце около 7 утра, вызвав масштабную реакцию со стороны экстренных служб. К месту происшествия прибыли полиция, пожарные и медики, а вокруг здания собрались толпы зевак. Власти перекрыли Вестминстерский мост, а экскурсии по парламенту были отменены.

Несмотря на неоднократные попытки переговорщиков убедить его спуститься, протестующий заявлял, что сделает это «на своих условиях». Спасатели использовали кран, опасаясь за его безопасность и возможное повреждение ноги. В снятом им видео активист обвинил власти в «полицейских репрессиях и государственном насилии».

Лишь после полуночи, после третьего вмешательства экстренных служб, мужчина был снят с башни и арестован. В заявлении полиции говорится, что операция затянулась из-за сложного расположения протестующего и необходимости обезопасить его самого, сотрудников служб и окружающих.

Во время акции активист обернул палестинский шарф вокруг декоративных элементов башни, а его сторонники у кордона скандировали «Свободу Палестине». Депутат Консервативной партии Бен Обизе-Джекти потребовал объяснений, как протестующему удалось преодолеть охрану парламента.