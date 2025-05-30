В понедельник в Стамбуле должен состояться новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной. США не планируют направлять свою делегацию, однако президент Дональд Трамп будет внимательно следить за встречей и ожидает реального прогресса от переговоров в Турции, пишет The Atlantic.

По данным издания, глава Белого дома «в ярости» на Владимира Путина, но все еще надеется на заключение сделки. Один из источников журнала заявил: «Он (Трамп) ищет наилучший путь к соглашению. Но поверьте, если он говорит, что уйдет (из переговоров) — он действительно уйдет».

Инициатором новой встречи выступила Москва, назначив дату переговоров на 2 июня. Однако Киев пока официально не подтвердил участие. Представители Украины заявили, что ожидают от России проект мирного меморандума. Свой документ Киев передал еще 28 мая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не планирует делиться своим меморандумом до начала встречи и представит его уже в Стамбуле. По его словам, Москва оперативно подготовила текст, в котором изложены ее позиции по всем ключевым вопросам конфликта. Кроме того, Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о «конкретных предложениях», хотя их содержание остается неизвестным.

Лавров подчеркнул, что переговоры связаны с телефонным разговором между Трампом и Путиным, который состоялся 19 мая. Тогда российский лидер пообещал подготовить документ, но отверг идею прекращения огня как первого шага. Россия по-прежнему настаивает на отказе Украины от членства в НАТО и выводе войск с восточных территорий, на которые претендует РФ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший делегацию в первой встрече, подчеркнул: «Мы готовы к диалогу, но Россия должна заранее показать свою позицию. Дипломатия должна приносить конкретный результат».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, продвигает трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным. В качестве возможных площадок рассматриваются Турция, Швейцария и Ватикан. Однако в Кремле не поддержали эту инициативу, отказавшись от встречи в таком формате.

Трамп на этой неделе заметно усилил давление на Путина, но пока не решился ввести новые санкции. 28 мая он фактически установил дедлайн, пообещав: «Через две недели я скажу, готов ли Путин к миру».



