Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность Турции принять мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган с удовлетворением воспринял заявление российского президента о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и подтвердил, что Турция готова стать площадкой для переговоров, которые могут привести к постоянному решению конфликта.

«Открылось окно возможностей для достижения мира, и обеспечение всеобъемлющего прекращения огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — отметил турецкий лидер.

В ходе телефонного разговора также обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также другие региональные и глобальные вопросы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, где они проводились в 2022 году.