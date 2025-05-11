ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган созвонился с Путиным
Президент Турции приветствовал инициативу Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
Президент Эрдоган созвонился с Путиным
Путин Эрдоган / AA
11 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность Турции принять мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган с удовлетворением воспринял заявление российского президента о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и подтвердил, что Турция готова стать площадкой для переговоров, которые могут привести к постоянному решению конфликта.

«Открылось окно возможностей для достижения мира, и обеспечение всеобъемлющего прекращения огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — отметил турецкий лидер.

В ходе телефонного разговора также обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также другие региональные и глобальные вопросы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, где они проводились в 2022 году.

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