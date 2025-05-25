В ночь на 25 мая Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине с начала войны, убив не менее 12 человек, включая троих детей. По данным украинских властей, в результате атак в Житомирской области погибли дети 8, 12 и 17 лет, еще четверо погибших зафиксированы в Киевской области и столько же — в Хмельницкой. Один человек погиб в Николаеве.

Россия обрушила на Украину 69 ракет и 298 дронов, из которых, как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, 45 ракет и 266 дронов были уничтожены силами ПВО. Однако 22 населенных пункта все же оказались под ударами. В Киеве от обломков дронов и прямых попаданий пострадали студенческие общежития, бизнес-центры и жилые дома в районах Голосеевский, Днепровский и Шевченковский. В столице госпитализированы более 60 человек.

Удары пришлись на День Киева, который традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. В других регионах России были зафиксированы атаки в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове, Тернополе и Одессе. В Николаеве дрон разрушил пятиэтажный жилой дом, убив мужчину и ранив пятерых, включая подростка. В Тернополе ракета «Калибр» попала в промышленное предприятие.

«Это еще одна ночь террора, когда россияне целенаправленно атакуют жилые дома, семьи, детей», — написала вице-премьер Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что Украине нужно не сочувствие, а действия: поставки ПВО, санкции и политическое давление на Москву. «Любые промедления и проволочки лишь ведут к новым жертвам», — добавила она.

Тем временем Россия сообщила, что с начала недели Украина запустила по ее территории 788 дронов и ракет. В Москве временно приостановили работу не менее четырех аэропортов, включая Шереметьево.

На фоне атак Украина и Россия начали крупнейший с начала войны обмен пленными: в пятницу стороны обменяли 390 человек, а в субботу — еще по 307 военных. Всего планируется передать по тысяче пленных с каждой стороны. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что несмотря на обострение, Киев рассчитывает завершить обмен, начатый после переговоров в Стамбуле 16 мая. В свою очередь Москва анонсировала намерение представить свои условия мирного урегулирования после окончания обмена.