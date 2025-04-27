ТУРЦИЯ
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Глава МИД Турции встретился с руководством ХАМАС в Дохе
Фидан обсудил с представителями ХАМАС перспективы прекращения огня и гуманитарную ситуацию в Газе
Глава МИД Турции встретился с руководством ХАМАС в Дохе
27 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 27 апреля в Дохе провел переговоры с председателем совета ХАМАС Мухаммедом Исмаилом Дервишем и членами политбюро организации. Как сообщили источники в турецком МИД, встреча была посвящена обсуждению последней ситуации в переговорах о прекращении огня.

Представители ХАМАС сообщили, что продолжают прилагать усилия для достижения постоянного перемирия и поделились последними данными о ходе консультаций. Фидан в свою очередь подчеркнул, что Турция будет продолжать активно работать в международных организациях и на двустороннем уровне ради установления мира в Газе.

В ходе встречи также была рассмотрена гуманитарная ситуация в Газе. Стороны обратили особое внимание на необходимость срочного решения гуманитарного кризиса, который усугубился после того, как Израиль два месяца назад стал блокировать поступление гуманитарной помощи в эксклав.

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