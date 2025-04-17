Администрация Дональда Трампа пригрозила: если Гарвард не пойдет на сделку и не примет условия президента, то вуз потеряет право принимать студентов из-за рубежа.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм потребовала до 30 апреля предоставить данные о «незаконной и насильственной активности» некоторых учащихся. Под этим кабинет Трампа понимает антиизраильские выступления — администрация требует отчислить всех студентов, участвовавших в пропалестинских митингах.

Кроме того, МВД отозвало финансирование двух грантов для Гарварда на сумму более $2,7 млн. В заявлении Ноэм говорится: если Гарвард не докажет полное соответствие требованиям, он лишится «привилегии» принимать иностранных студентов.

В ответ Гарвард подтвердил получение письма и заявил, что не откажется от своей независимости и конституционных прав, хотя соблюдает законы.

Трамп ведет масштабное наступление на вузы после визита Биньямина Нетаньяху. В центре внимания президента — все участники протестов против израильской агрессии в Газе. По его словам, протестующие якобы поддерживают ХАМАС и представляют угрозу внешней политике США. При этом правозащитники и сами студенты, включая еврейские группы, заявляют, что администрация Трампа намеренно приравнивает критику Израиля к экстремизму.

Белый дом уже лишил сотни иностранных студентов виз и пытается депортировать активистов.

«Гарвард с капиталом $53,2 млрд может сам финансировать собственный хаос», — сказала Ноэм, объясняя отзыв грантов. Она обвинила университет в «антиамериканской, прохамасовской идеологии».

Вашингтон также угрожает лишить Гарвард налоговых льгот — CNN сообщает, что решение об этом может быть принято в ближайшее время. Гарвард заявил, что такой шаг будет беспрецедентным, нарушит программы финансовой помощи и медисследования.

Под заморозку попали также Колумбийский, Принстонский, Брауновский и другие университеты. Все вузы заявили, что будут защищать свои академические свободы в суде — шансы выиграть дела против Трампа крайне высоки, учитывая, что его приказы открыто нарушают Конституцию.



