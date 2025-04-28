ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Гааге начался суд против Израиля
Международный суд ООН начал слушания по делу о блокаде Газы и использовании голода в качестве оружия
В Гааге начался суд против Израиля
В Гааге начался суд против Израиля / Reuters
28 апреля 2025 г.

В Международном суде ООН в Гааге началась неделя слушаний о нарушениях Израилем международного права. В этот раз судьи рассмотрят, считается ли военным преступлением блокада Газы и израильский запрет на поставку гуманитарной помощи палестинцам. 

ООН требует разъяснить от суда, обязан ли Израиль «обеспечить и содействовать беспрепятственной доставке жизненно необходимой помощи» для выживания гражданского населения.

Поводом для разбирательства стали израильские законы, принятые в октябре 2024 года. Они запрещают сотрудничество с ближневосточным агентством ООН (БАПОР), которое обеспечивало продовольствие, медицинскую помощь и образование миллионам палестинских беженцев. ООН считает, что действия Израиля нарушают Устав организации и подрывают фундаментальные принципы международного права.

Палестинский посол в Нидерландах Аммар Хиджази заявил, что Израиль превращает Газу в «массовую могилу» и намеренно разрушает «основы жизни в Палестине». По его словам, блокировка гуманитарных поставок и запрет на деятельность международных организаций направлены на «то, чтобы насильственно вынудить палестинцев переселиться». Именно на этом настаивает и президент США Дональд Трамп, предложивший выселить всех жителей Газы в других страны, а территорию сектора передать Израилю.

Всемирная продовольственная программа 28 апреля сообщила, что все ее запасы продовольствия исчерпаны — это еще сильнее усугубляет гуманитарную катастрофу. ООН подчеркивает: Израиль обязан допускать гуманитарную помощь, независимо от политической ситуации.

Тель-Авив отрицает обвинения, утверждая, что соблюдает международное право. Министр иностранных дел Гидеон Саар назвал процесс «политическим преследованием» и заявил, что суд «теряет объективность». В очередной раз Израиль разыгрывает карту антисемитизма, хотя судья беспристрастно отмечают: постановления высшего суда ООН обязательны для всех стран, даже если израильтяне ими недовольны.

На слушаниях выступят представители 45 государств и организаций, из них только две — США и Венгрия — поддерживают позицию Израиля. Судебные заседания продлятся пять дней, и их результаты могут существенно повлиять на дальнейший статус Израиля в международных институтах.


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