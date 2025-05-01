ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль не пустил французскую делегацию в Палестину
Израильские власти запретили въезд делегации из Франции на оккупированный Западный берег, заявила мэрия палестинского города Бейтюллахим
Израиль не пустил французскую делегацию в Палестину
Еврейское поселение на оккупированном Западном берегу / Reuters
1 мая 2025 г.

Израиль отказал во въезде на оккупированный Западный берег французской делегации, которая прибыла в регион в рамках инициативы «Год Палестины – 2025». Об этом говорится в заявлении мэрии палестинского города Бейтюллахим.

По информации властей города, в состав делегации входили около 50 представителей местных органов власти Франции. Поездка организована Французской ассоциацией объединенных городов и Сетью децентрализованного сотрудничества с Палестиной.

Делегация планировала посетить ряд городов на территории Западного берега, однако израильские власти не позволили им пересечь границу. Мэрия Бейтюллахима назвала эти действия «явным нарушением всех красных линий» и «недопустимым вмешательством» в международное сотрудничество.

В заявлении подчеркивается, что подобные шаги подрывают усилия по укреплению связей между палестинским и французским обществами и препятствуют мирному дипломатическому взаимодействию.

Власти города также заявили, что блокирование гражданских инициатив и изоляция палестинского народа являются частью системного курса Израиля, направленного на подавление любой формы международного участия в палестинских вопросах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что на международной конференции в июне несколько стран могут объявить о признании Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ предостерег Макрона от такого шага. Предупреждение прозвучало в телефонном разговоре между лидерами.

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