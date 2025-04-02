Администрация Дональда Трампа разочаровалась в мирных переговорах с Москвой и Киевом. Теперь даже самые оптимистично настроенные члены команды президента США признают: быстрой сделки по Украине уже этой весной не будет. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Высокопоставленные чиновники США обсуждают новые способы давления на Киев и Москву, поскольку переговоры зашли в тупик. Белый дом надеялся добиться перемирия к апрелю-маю, но теперь очевидно, что война затянется, а Украине потребуется больше западной поддержки, отмечает издание.

Для Трампа это личный удар. Он обещал мгновенный мир, но вместо этого конфликт уже три года грозит перерасти в войну НАТО с Россией. В Вашингтоне нарастают обвинения в адрес Киева за его позицию по переговорам и редкоземельным металлам. Однако теперь и Кремль вызывает все большее раздражение у Трампа, подчеркивают собеседники агентства.

На закрытых встречах чиновники признают: вся вина за срыв мирных переговоров на Москве, именно Путин сознательно блокирует мирный процесс.

Белый дом обсуждает новые санкции и торговые ограничения. Один из вариантов — вторичные пошлины на покупку российской нефти в размере 25–50%. На прошлой неделе Трамп резко высказался в адрес РФ после того, как Путин подверг сомнению легитимность Владимира Зеленского и предложил установить в Украине внешнее управление.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече с балтийскими министрами, что шансы на мир невелики. Представитель Совбеза США Джеймс Хьюитт подтвердил: Трамп готов ввести новые санкции, если Москва не изменит свою позицию.

Россия, в свою очередь, отвергает текущие предложения, считая их неприемлемыми. Путин требует сворачивания всей военной активности НАТО в Восточной Европе и запрета на дислокацию миротворцев в Украине — условия, которые США и ЕС не готовы принять.

США пытались договориться о прекращении атак на энергосистему и черноморский регион, но соглашения так и не заработали. Украина и Россия продолжают наносить удары, а Москва настаивает: перед подписанием сделки ей нужны гарантии восстановления доступа к торговым рынкам и платежным системам. Трамп пока такие гарантии давать не спешит.



