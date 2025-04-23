Планируемая на 24 апреля встреча глав МИД США, Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне по вопросам мирного урегулирования в Украине была понижена в ранге: вместо министров в переговорах примут участие высокопоставленные чиновники. Министр иностранных дел Украины все же прибудет в британскую столицу и встретится с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Такое изменение произошло на фоне растущего давления со стороны администрации Дональда Трампа, требующей от Киева и Москвы договориться о прекращении огня.

Источники утверждают, что союзники Украины готовы обсуждать гарантийные меры безопасности и проекты восстановления в обмен на территориальные уступки, но конкретные формулы не достигнуты. Financial Times ранее во вторник сообщала, что Владимир Путин предложил остановить боевые действия вдоль текущих рубежей фронта, что означало бы сохранение за Россией около 20% украинской территории. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в тот же день опроверг это как «фейковую новость».

Марко Рубио, госсекретарь США, отказался от участия в лондонской встрече — вслед за этим свои визиты отменили и министры Франции и Германии. Ожидается, что дипломатический диалог все же продолжится в ближайшие недели. США на переговорах в Лондоне представит спецпредставитель по Украине Кейт Келлог. При этом американский спецпосланник Стив Уиткофф также не поехал в Лондон, как ожидалось ранее, но, по словам Белого дома, встретится с Владимиром Путиным в рамках отдельной дипломатической линии США с Москвой.

Тем временем Великобритания и Франция пытаются сформировать «коалицию желающих» для возможной отправки международного контингента в Украину после заключения перемирия. Однако реалистичность этих планов без участия США вызывает сомнения у военных экспертов.