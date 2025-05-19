Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) впервые после начала полномасштабной войны присвоило России суверенный кредитный рейтинг. Оценка составила BBB+g и указывает на среднюю экономическую и финансовую устойчивость, а также средний уровень риска дефолта.

При этом агентство предупредило, что продолжающаяся эскалация военного конфликта в Украине может серьезно подорвать экономическую стабильность России. В частности, речь идет об угрозе истощения финансовых резервов и потере контроля над уровнем государственного долга, вплоть до возможного дефолта.

Новый рейтинг оказался выше, чем до начала войны, когда CCXI оценивало Россию на уровне BBB-g. В обосновании агентство отмечает, что экономика страны постепенно адаптируется к международным санкциям. Этому способствуют внутренняя финансовая и денежно-кредитная политика, международные резервы и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

CCXI указывает, что расширение военно-промышленного комплекса на фоне войны снизило энергетическую зависимость экономики. Однако вместе с этим растут инфляция, дефицит рабочей силы и бюджетные расходы, что создает риск дисбаланса между спросом и предложением. Агентство прогнозирует умеренный экономический рост и небольшое замедление инфляции в 2025 году — на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки Центробанка (21%).

Факторами возможного повышения рейтинга в будущем названы ослабление санкций и снижение геополитической напряженности.

После начала войны международные агентства S&P, Moody’s и Fitch понизили, а затем полностью отозвали свои рейтинги России. На февраль 2022 года страна имела инвестиционные рейтинги уровня BBB- у Fitch и S&P и Ba1 у Moody’s.

CCXI — старейшее рейтинговое агентство Китая, основанное в 1992 году. О подготовке национального рейтинга России агентство объявило летом 2023 года. Тогда же генеральный директор CCXI Янь Янь сообщил, что представители агентства провели встречи с ЦБ и Минфином России, чтобы уточнить финансовую структуру страны, в том числе переход на расчеты вне доллара.

Суверенный рейтинг отражает способность государства своевременно и полно выполнять свои долговые обязательства.