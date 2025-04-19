ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США и Европа готовят «последнее предложение» Кремлю
США рассчитывают согласовать с Европой и Украиной финальный план прекращения огня и в ближайшие дни представить его России
США и Европа готовят «последнее предложение» Кремлю
В Кремле подтвердили готовность обсуждать прекращение огня / Reuters
19 апреля 2025 г.

Белый дом рассчитывает в течение нескольких дней согласовать с европейскими союзниками и Киевом условия сделки о полном прекращении огня между Украиной и Россией. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

Первая встреча с участием США, Украины, Франции, Германии и Великобритании прошла 17 апреля в Париже. Следующий раунд переговоров состоится в Лондоне. По словам источника, США планируют обсудить окончательную версию инициативы с Москвой, чтобы выяснить, готова ли российская сторона к компромиссу.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев на 90% поддерживает предложения Вашингтона, представленные госсекретарем США Марко Рубио. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал переговоры «очень содержательными».

Украинская сторона ранее подчеркивала, что готова к перемирию, если Россия также поддержит инициативу.

В Кремле подтвердили готовность обсуждать прекращение огня, однако настаивают на необходимости предварительно решить вопросы, связанные с мобилизацией, поставками оружия и обучением украинских военных.

Между тем обозреватель The New York Times Дэвид Сангер со ссылкой на европейские источники сообщил, что Москва на переговорах настаивает на уходе президента Украины Владимира Зеленского. По словам Сангера, российская сторона рассматривает его отставку как элемент «денацификации».

Официальные комментарии от Москвы и Киева по поводу публикации пока не поступали.

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