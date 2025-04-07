Американские власти продолжают аннулировать визы у иностранных студентов, поддержавших акции в поддержку Палестины.

По данным СМИ, речь идет о сотнях человек, среди которых как нынешние студенты, так и выпускники ведущих университетов США.

Ректор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Хулио Френк подтвердил, что виз были лишены шесть действующих студентов и шесть выпускников.

Калифорнийский университет в Беркли сообщил об аналогичном решении в отношении шести своих студентов. Стэнфордский университет подтвердил аннулирование виз четырех студентов и двух выпускников.

Колумбийский университет, оказавшийся в прошлом году в эпицентре пропалестинских протестов, также подтвердил информацию об аннулировании виз четырех иностранных студентов.

Меры стали возможны после указа президента США Дональда Трампа от 30 января, направленного на «борьбу с антисемитизмом». Документ дает властям основание для депортации иностранных студентов, участвовавших в акциях в поддержку Палестины.

Госсекретарь США Марко Рубио 27 марта заявил, что визы были аннулированы как минимум у 300 студентов, которых он публично обвинил в «поддержке ХАМАС».

25 марта в Массачусетсе сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) задержали Румейсу Озтюрк, докторанта одного из университетов. Девушку задержали люди в штатском, когда она выходила на ифтар.

Ранее был задержан палестинский активист и выпускник Колумбийского университета Махмуд Халил.

В университетской среде усиливаются опасения о масштабной кампании репрессий, направленной против студентов, высказывающих несогласие с политикой Израиля.