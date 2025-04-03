ПОЛИТИКА
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В Литве солдаты США утонули в болоте
В Вильнюсе простились с американскими солдатами, погибшими в ходе выполнения учебной задачи
В Литве солдаты США утонули в болоте
/ Public domain
3 апреля 2025 г.

В Литве прошла церемония прощания с четырьмя американскими военнослужащими, погибшими при выполнении учебной задачи на востоке страны. Их бронемашина M88 Hercules утонула в торфяном болоте неподалеку от города Пабраде, недалеко от границы с Беларусью.

Троих нашли в понедельник, четвертого — на следующий день. Тела военнослужащих будут отправлены на родину — в США, в город Довер, штат Делавэр.

Процессия с останками солдат прошла через центр Вильнюса, где сотни людей вышли на улицы с флагами Литвы и США, а колокола кафедрального собора отбивали траурный звон.

Президент Гитанас Науседа назвал их гибель «болезненной утратой» и выразил признательность за готовность союзников защищать литовскую землю. По его словам, «в это непростое время именно такие поступки показывают, кто действительно наши друзья». Министр обороны Довиле Сакаляне подчеркнула, что каждый союзный солдат для Литвы — «как свой».

Более 1 тыс. американских военных размещены в стране на ротационной основе в рамках укрепления восточного фланга НАТО. Литва с 2022 года активно увеличивает расходы на оборону, опасаясь возможных действий со стороны России.

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