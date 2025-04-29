Государственное собрание Венгрии на заседании 29 апреля проголосовало за выход страны из Международного уголовного суда. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, который потерял свою беспристрастность и авторитет», — написал Сийярто в соцсети X.

После принятия закона Венгрия должна уведомить ООН о своем выходе из состава МУС. Согласно процедурам, решение вступит в силу через год, сообщает «Коммерсант».

Венгрия подписала Римский статут, положивший начало созданию Международного уголовного суда, и ратифицировала его в 2001 году.

О планах выйти из состава МУС власти Венгрии объявили в начале апреля, в день визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт. Несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на его арест, Нетаньяху не был задержан, после чего МУС потребовал объяснений.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта 21 ноября 2024 года. Их обвиняют в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа в 2023–2024 годах.

В марте 2023 года власти Венгрии также отказались исполнять ордер МУС против президент РФ Владимира Путина. Тогда Гуйяш заявил, что Венгрия не может арестовать российского президента, так как положения Римского статута не встроены в национальное законодательство.