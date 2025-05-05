ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: «Россия хочет всю Украину»
Дональд Трамп заявил, что Россия стремится к захвату всей Украины, и добавил, что только он способен это остановить
Трамп: «Россия хочет всю Украину»
Дональд Трамп / Reuters
5 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет завладеть всей территорией Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на вопрос о возможных уступках, Трамп заявил: «России придется отказаться от всей Украины».

Журналистка переспросила, имеет ли он в виду всю территорию страны. Трамп подтвердил: «России не нужен тот кусок, который у них есть сейчас. Россия хочет всю Украину».

Он добавил, что если бы не его действия, Россия «продолжала бы» наступление.

В апреле Трамп уже высказывался по этому поводу. Тогда он заявлял, что Москва должна остановить войну и отказаться от «захвата всей страны».

Он также утверждал, что Россия готова на «довольно большие уступки».

Позднее американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин его уважает, а потому не пойдет на полный захват Украины.

«Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину», — заявил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США изменяют подход к участию в переговорах по мирному урегулированию между Россией и Украиной.

«Мы, безусловно, по-прежнему привержены этому процессу и будем помогать. Но мы не собираемся летать по всему миру, чтобы быть посредниками на каждой встрече», — сказала Брюс. Она подчеркнула, что новый подход отражает позицию госсекретаря США Марко Рубио.

По словам Брюс, США не отказываются от усилий по поиску мира, но теперь ожидают от сторон конфликта конкретных предложений.

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