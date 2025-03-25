Президент США Дональд Трамп вновь продвигает идею присоединения Гренландии к США, что вызвало напряженность в отношениях с лидерами арктической территории.

24 марта после заседания кабинета министров Трамп заявил: «Гренландия непременно станет частью нашего будущего», подчеркнув ее стратегическое значение для национальной безопасности США. Он не стал уточнять, как именно он планирует сделать остров частью своей страны. Ранее он не исключил, что использует военные методы для захвата Гренландии.

Трамп также отметил, что некоторые жители Гренландии поддерживают идею войти в состав США. «Это они звонят нам с этим предложением, а не мы звоним им», — утверждает президент.

На этой неделе остров должна посетить высокопоставленная делегация США. Ее возглавит Уша Вэнс, жена вице-президента Джей Ди Вэнса. В состав группы также войдут советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт. Программа поездки включает посещение американской военной базы и участие в гонке на собачьих упряжках.

В то же время уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде осудил запланированный визит американской делегации, назвав его «провокацией». Его временное правительство отказалось встречаться с представителями США.

Тема присоединения Гренландии к США снова стала актуальной после январского визита Дональда Трампа-младшего на этот богатый ресурсами остров. Однако гренландские лидеры рассматривают такие инициативы как вмешательство во внутреннюю политику.



«Это нарушает наши демократические принципы и неуважительно к нашему праву на самоопределение», — заявил Эгеде местному телеканалу

В Гренландии сейчас идет процесс формирования нового правительства после выборов 11 марта. Лидер победившей партии «Демократы» Йенс-Фредерик Нильсен призвал к единству и предостерег от вовлечения в «игру великих держав».

В Дании также осудили визит. Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен назвал его «проблематичным» и предположил, что США пытаются отдалить Гренландию от Дании.



