ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Захарова назвала Зеленского «переваренной пищей»
Представитель МИД России высмеяла руководство Украины
Захарова назвала Зеленского «переваренной пищей»
Мария Захарова оскорбила Зеленского / Reuters
19 марта 2025 г.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина «не в меню» у Владимира Путина. Она сравнила украинские власти с «уже переваренной пищей».

Изначальное заявление Зеленского — это ответ на слова британского военного аналитика Майкла Кларка, который в интервью Sky News заявил, что Украина «находится в меню» переговоров лидеров США и РФ.

«В дипломатии есть старая поговорка: если ты не за столом, то ты в меню», — сказал Кларк.

На что Зеленский парировал: «Украина — не салат и не компот для Путина, каким бы ни был его аппетит».

Захарова высмеяла его слова в своем Telegram-канале. «На этот раз он не соврал. Киевский режим — это не салат и не компот, а то, во что превращается содержимое меню после переваривания», — написала дипломат.

Заместитель председателя Совбеза России, экс-президент страны Дмитрий Медведев также прокомментировал ситуацию, заявив, что переговоры Путина и Трампа подтвердили одно: «За столом — только Россия и Америка». 

Он саркастично описал «меню», куда, по его словам, вошли «брюссельская капуста, британская рыба с картошкой и парижский петух» в качестве закуски, а главным блюдом стала «котлета по-киевски».

Двухчасовой телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 18 марта. Кремль позже заявил, что Трамп предложил прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины на 30 дней. В Москве подчеркнули, что Путин поддержал инициативу и незамедлительно отдал соответствующий приказ российским военным. 

Однако на деле сразу после соглашения российские дроны нанесли удары по Украине. Путин также никак не отреагировал на предложение Зеленского о 30 дневном прекращении огня на суше, воде и в воздухе. Вместо этого Москва предложила лишь обрывочное прекращение ударов по энергообъектам.


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