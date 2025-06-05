ПОЛИТИКА
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Трамп и Маск начали войну?
Президент США и его бывший соратник-миллиардер перешли к открытой конфронтации и обвиняют друг друга в предательстве
Трамп и Маск начали войну?
Трамп Макс / Reuters
5 июня 2025 г.

Публичное противостояние между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском резко усилилось после критики президентского законопроекта о налогах и сокращении расходов. Трамп в ходе пресс-конференции с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца заявил, что «глубоко разочарован» в главе Tesla, и добавил: «Мы с Илоном были в хороших отношениях. Но теперь я не уверен. Я бы все равно выиграл Пенсильванию (штат, решающий исход президентских выборов — ред.) и без него».

Маск немедленно ответил в соцсети X: «Трамп проиграл бы выборы без моей поддержки. Это факт». Он подчеркнул, что не имел отношения к подготовке законопроекта и впервые увидел его уже после принятия: «Этот закон прошел втихаря, его почти никто в Конгрессе не читал. Утверждение, что я был в курсе, — ложь». Маск действительно занимал должность советника в Белом доме по вопросам госрасходов, но в конце мая покинул ее.

Трамп в ответ заявил, что Маск прекрасно знал содержание законопроекта, и намекнул на неблагодарность: «Он знал этот закон лучше большинства. Не было ни слова критики — пока он не ушел. Я помогал ему много раз. Очень разочарован». Источники CNN сообщают, что с момента отставки Маска они больше не общались.

Несмотря на разногласия, Белый дом не ожидает, что критика Маска повлияет на судьбу законопроекта в Сенате. Напротив, по мнению некоторых чиновников, поделившихся им с CNN, конфликт может мобилизовать сторонников Трампа. Маск же призывает свою многомиллионную аудиторию давить на сенаторов, добиваясь провала инициативы.

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