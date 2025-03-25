Группа американских сенаторов направила письмо госсекретарю США Марко Рубио с требованием активнее использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Речь идет о более чем 300 млрд долларов, большая часть которых заблокирована в Европе. Под письмом стоят подписи как республиканцев — Тодда Янга и Линдси Грэма, так и демократов — Ричарда Блументаля и Тима Кейна.

Сенаторы просят Белый дом прояснить, рассматривает ли администрация возможность использования этих средств как инструмента давления на Москву. Также они интересуются, готовы ли США поддержать передачу части этих активов Украине для закупки оборонительного снаряжения.

Инициатива появилась на фоне переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии о частичном прекращении огня в Черном море. Несмотря на закон, подписанный в 2024 году и позволяющий передавать замороженные активы Украине, Вашингтон пока ограничивается использованием лишь процентного дохода от них.

Москва называет возможное изъятие активов «грабежом». При этом в феврале агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Россия согласна на использование замороженных активов для финансирования послевоенного восстановления Украины. Однако же часть средств, настаивают в Москве, должна будет пойти на захваченные РФ территории.