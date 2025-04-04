30-летняя стипендиатка программы Фулбрайта и аспирантка Университета Тафтса Румейса Озтюрк оспорила свое задержание в федеральном суде Бостона, утверждая, что ее арест и быстрая транспортировка за пределы Массачусетса были незаконными.

Озтюрк была арестована агентами Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в масках 25 марта, когда выходила из своего дома в Сомервилле, чтобы посетить ужин-ифтар во время мусульманского священного месяца Рамадан. В течение нескольких часов ее перевезли в центр содержания в Луизиане.

На слушании в четверг судья федерального округа Дениз Дж. Каспер настойчиво спрашивала правительственных юристов о том, являлась ли такая быстрая транспортировка через несколько штатов обычной практикой или попыткой помешать юридическим усилиям по оспариванию ее задержания.

«Вопрос, консультант, в том, является ли недавнее обычным», — сказала Каспер помощнику прокурора США Марку Саутеру, который защищал транспортировку как стандартную практику.

Адвокаты и сторонники Озтюрк полагают, что она стала мишенью за соавторство статьи в The Tufts Daily с критикой реакции университета на пропалестинское движение.

Ректор Тафтса Сунил Кумар выступил в защиту Озтюрк: «У университета нет информации, подтверждающей обвинения в том, что она участвовала в деятельности, оправдывающей ее арест и задержание».

Адвокат Американского союза гражданских свобод (ACLU) Массачусетса Адриана Лафайе обвинила ICE в том, что они «тайно увезли ее», чтобы затруднить юридические процедуры.

«Я верю, что мир становится более прекрасным и мирным, когда мы слушаем друг друга и позволяем разным точкам зрения быть в одном помещении. Попытки нацелиться на меня из-за моей статьи в The Tufts Daily, призывающей к равному достоинству и человечности всех людей, не помешают моей приверженности защищать права молодежи и детей», — заявила Озтюрк через своего адвоката.

Судья еще не вынес решение по делу.