ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин не планирует говорить с Трампом
У президента России не запланированы переговоры с американским коллегой — но это не значит, что усилия по урегулированию конфликта остановлены
Путин не планирует говорить с Трампом
Президент РФ Владимир Путин / Reuters
29 мая 2025 г.

Кремль сообщил, что новая беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не запланирована. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил 29 мая, что «‎‎на данный момент таких планов нет», несмотря на новые инициативы по переговорам.

Последний телефонный разговор между лидерами состоялся 19 мая и длился более двух часов. Основной темой обсуждения стало прекращение огня и возможные условия мирного соглашения. Путин назвал беседу «‎продуктивной‎», хотя конкретных результатов стороны не озвучили. Это был уже третий их разговор с начала года.

Сразу после этого разговора президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и Путиным в любом формате — как двустороннем, так и трехстороннем. Он предложил провести встречу трех лидеров в Стамбуле, Ватикане или Швейцарии, но подчеркнул, что Россия отклоняет формат с участием Папского престола. По словам Зеленского, Москва якобы хотела бы провести переговоры в Беларуси, что для Киева неприемлемо.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готова ко второму раунду переговоров 2 июня. Место встречи Россия выбрала Стамбул — там же проходил первый раунд 16 мая.

Лавров отметил, что РФ представит украинской стороне официальный меморандум с мирными условиями. Среди требований — нейтральный статус Украины и отказ от вступления в НАТО. Киев уже назвал эти условия неприемлемыми.

Несмотря на обострение на фронте, обе стороны подтвердили обмен пленными и выразили готовность продолжить диалог. Однако Зеленский обвинил Россию в намеренном затягивании мирного процесса и продолжении ударов по территории Украины. Он заявил, что Россия стягивает более 50 тыс. солдат к границе в районе Сумской области, пытаясь создать «буферную зону».

Дональд Трамп, со своей стороны, выразил разочарование ударами по Украине, сменил риторику в отношении Путина, назвав его «‎сумасшедшим»‎. Однако глава Белого дома отказался вводить новые санкции против Кремля, отметив, что это может сорвать потенциальную мирную сделку.


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