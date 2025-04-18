Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на завершение войны в Украине, заявив, что Вашингтон «оптимистично» оценивает ход переговоров с Россией. По его словам, за последние сутки появились «интересные подвижки», о которых он намерен проинформировать премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

«Я не хочу опережать события, но мы действительно надеемся, что сможем положить конец этой очень жестокой войне», — сказал Вэнс журналистам в Риме после встречи с Мелони. Это уже их вторая встреча за сутки — накануне они также провели переговоры в Вашингтоне.

Параллельно госсекретарь США Марко Рубио, вернувшись из Парижа, где встречался с европейскими лидерами, заявил, что если в ближайшие дни не будет достигнут ощутимый прогресс, США могут выйти из переговорного процесса. «Мы не намерены вести эти обсуждения неделями или месяцами. Нужно быстро понять, возможно ли заключение соглашения в ближайшие недели. Если да — отлично. Если нет — у нас есть и другие приоритеты», — подчеркнул он.

Между тем, за последние сутки Россия нанесла новые ракетные удары по украинской территории, по предварительным данным погибли два человека, десятки получили ранения.