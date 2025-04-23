Израильская армия сорвала массовую вакцинацию детей против полиомиелита в Газе, сообщает Минздрав сектора. Прививочная кампания, рассчитанная на более чем 600 тыс. детей, не началась из-за тотальной израильской блокады, действующей с марта.

Минздрав предупреждает: система медицинской помощи эксклава находится на грани краха. Из-за отсутствия прививок Газе может грозить вспышка полиомиелита и, как следствие, катастрофический рост детской смертности.

«Если вакцина не поступит в ближайшее время, нас ждет катастрофа. Дети и пациенты не должны становиться разменной монетой», — заявил официальный представитель Минздрава Халиль Декран. По его данным, около 60 тыс. детей уже демонстрируют симптомы истощения и дефицита питания.

Израиль отказывается снять блокаду и оправдывает ее необходимостью давления на ХАМАС. Тель-Авив утверждает, что запрет на доставку питания и медикаментов якобы нужен, чтобы вынудить ХАМАС освободить оставшихся 59 заложников.

Однако в Газе заявляют, что удары наносятся по гражданской инфраструктуре, а от израильской блокады ежедневно страдают миллионы мирных жителей. Под бомбардировку попали дома, дороги, палаточные лагеря, а также тяжелая техника, направленная из Египта для разбора завалов и поиска тел.

Израильская армия утверждает, что уничтожила 40 инженерных машин, якобы использовавшихся «в террористических целях». Однако ХАМАС уточнил, что эти машины нужны были для расчистки завалов и спасения тех, кто находится под руинами. Израильтяне намеренно уничтожили технику, чтобы не дать палестинцам расчистить Газу.

С начала возобновления израильской агрессии в марте, по данным Минздрава Газы, погибли более 1600 человек. Закрытие всех гуманитарных маршрутов привело к остановке пекарен, нехватке питьевой воды и риску вспышек инфекционных заболеваний, включая полиомиелит. Глава БАПОР Филипп Лаззарини назвал блокаду «коллективным наказанием» и призвал немедленно обеспечить доступ гуманитарной помощи.



