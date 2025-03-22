ПОЛИТИКА
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Париж толкает ЕС к радикальному шагу против США
Франция предложила Евросоюзу впервые задействовать свой «самый мощный» торгово-политический инструмент против США в случае введения пошлин со стороны администрации Дональда Трампа
Париж толкает ЕС к радикальному шагу против США
Франция толкает ЕС к радикальному шагу против США / Reuters
22 марта 2025 г.

Франция настаивает на том, чтобы Евросоюз впервые применил свой «самый мощный» инструмент давления — «антипринудительный механизм» — против США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Этот механизм был разработан для защиты от принуждающих торговых и экономических мер со стороны третьих стран. Он позволяет Евросоюзу вводить жесткие контрмеры — от ограничений в торговле и сфере услуг до вмешательства в иностранные инвестиции и права интеллектуальной собственности.

Париж считает, что ЕС должен быть готов к ответу, если президент США Дональд Трамп введет новые пошлины на европейский импорт, как он ранее обещал.

По данным Bloomberg, предложение Франции поддерживают несколько стран, но официально Еврокомиссия пока не обсуждает активацию механизма, ожидая конкретных шагов со стороны США.

В феврале Трамп пообещал 25-процентные пошлины на все товары из ЕС и пригрозил ввести 200% пошлины на европейские алкогольные напитки. Он считает, что европейские налоговые правила и нетарифные барьеры несправедливы по отношению к американским товарам.

Ранее Евросоюз уже отложил до середины апреля ответные меры на американские пошлины на сталь и алюминий. В случае эскалации Франция настаивает на задействовании всех возможных инструментов — включая «антипринудительный», как самый мощный из арсенала ЕС.

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