США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне обострения отношений с Ираном. Как сообщили в Пентагоне, в регион перебрасываются дополнительные боевые самолеты. По данным Reuters, на базу Диего-Гарсия в Индийском океане прибыли до шести стратегических бомбардировщиков B-2.

Эти малозаметные самолеты способны нести ядерное оружие и самые тяжелые неядерные бомбы в арсенале США, включая 13-тонную GBU-57, предназначенную для разрушения укрепленных подземных объектов — таких, как иранские ядерные комплексы.

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что США готовы нанести «решительный удар» в случае угрозы американским силам в регионе. Также сообщается о переброске в регион систем ПВО с других направлений.

Эскалация происходит на фоне угроз Дональда Трампа нанести удары по Ирану и ввести вторичные санкции, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение. В ответ иранский лидер Али Хаменеи пообещал «мощный удар» в случае атаки, а командующий аэрокосмическими силами КСИР напомнил о уязвимости американских баз в регионе.