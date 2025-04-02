ПОЛИТИКА
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США резко нарастили парк бомбардировщиков на базе близ Ирана
Стратегические бомбардировщики B-2 были переброшены на базу Диего-Гарсия в Индийском океане — на фоне заочного обмена угрозами между США и Ираном
США резко нарастили парк бомбардировщиков на базе близ Ирана
/ Wiki Commons
2 апреля 2025 г.

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне обострения отношений с Ираном. Как сообщили в Пентагоне, в регион перебрасываются дополнительные боевые самолеты. По данным Reuters, на базу Диего-Гарсия в Индийском океане прибыли до шести стратегических бомбардировщиков B-2.

Эти малозаметные самолеты способны нести ядерное оружие и самые тяжелые неядерные бомбы в арсенале США, включая 13-тонную GBU-57, предназначенную для разрушения укрепленных подземных объектов — таких, как иранские ядерные комплексы.

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что США готовы нанести «решительный удар» в случае угрозы американским силам в регионе. Также сообщается о переброске в регион систем ПВО с других направлений.

Эскалация происходит на фоне угроз Дональда Трампа нанести удары по Ирану и ввести вторичные санкции, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение. В ответ иранский лидер Али Хаменеи пообещал «мощный удар» в случае атаки, а командующий аэрокосмическими силами КСИР напомнил о уязвимости американских баз в регионе.

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