Дело против израильского премьера Биньямина Нетаньяху снова в суде. Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) постановила пересмотреть ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Палата отметила, что суд до этого не учел юридическое возражение Израиля.

Оба ордера были выданы в прошлом году по обвинению в военных преступлениях.

В четверг Апелляционная палата отменила прежнее решение, в котором доводы Израиля были отклонены как «преждевременные», и признала это юридической ошибкой.

Судьи указали, что нижестоящая Палата предварительного производства не в полной мере оценила аргументы Израиля относительно юрисдикции суда. «Дело возвращено для нового рассмотрения по существу», — говорится в заявлении.

Это решение не отменяет действующие ордера — Нетаньяху по-прежнему в розыске, подписанты Римского статута обязаны его задержать и передать в Гаагский суд. Однако апелляция возобновляет юридическую дискуссию о том, имеет ли МУС право преследовать израильских чиновников за действия во время войны в Газе.

В офисе прокурора МУС заявили, что изучают постановление. Израиль, в свою очередь, продолжает настаивать, что не признает юрисдикцию суда. Представители палестинской стороны также подвергли ордера критике, считая их недостаточными.

Первоначально Гаага выдала ордера в ноябре 2024 года, обвинив Нетаньяху и Галанта в целенаправленных атаках на гражданское население и использовании голода как метода ведения войны. Согласно Римскому статуту, все 125 стран-участниц обязаны арестовать указанных лиц, если те прибудут на их территорию.

Ранее в этом месяце Нетаньяху посетил Венгрию — страну, подписавшую статут. МУС официально потребовал его ареста. Будапешт отказался и вскоре объявил о выходе из состава суда, вызвав резкую критику со стороны Гааги.

«Решения суда не подлежат односторонней оценке», — заявил официальный представитель МУС Фади Эль Абдалла. «Государства-участники обязаны их исполнять».

Израиль продолжает давить на суд, в том числе используя разведслужбу «Моссад» для поиска компромата на судей. Кроме того, Тель-Авив нанял лоббистские фирмы, чтобы заставить Конгресс США ввести санкции против суда.



