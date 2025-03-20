Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в прямой конфликт с Дональдом Трампом из-за военной помощи Украине. Пока американский лидер пытается навязать европейским союзникам свое видение перемирия, французский президент объединяет страны, готовые поддержать Киев.

После потери парламентского большинства Макрон сосредоточился на внутренних проблемах, но геополитический кризис вернул его в центр международной арены. В последние недели он провел встречи с лидерами 37 стран, военными и министрами обороны, стремясь укрепить военную поддержку Украины.

Однако инициатива Макрона вступает в противоречие с позицией Трампа. Белый дом рассматривает перемирие как возможность наладить отношения с Россией. В телефонном разговоре с Трампом Владимир Путин потребовал полного прекращения поставок оружия Украине — шаг, который вынудил бы Макрона отказаться от его стратегии.

Франция отвергла российские условия, назвав их «нереалистичными». Европейские страны также дали понять, что не готовы идти на уступки Кремлю. В Берлине Макрон обсудил с Олафом Шольцем и его преемником Фридрихом Мерцем координацию действий перед саммитом ЕС. Одновременно Германия приняла крупнейший в своей истории оборонный бюджет, а Париж рассматривает возможность распространения французского ядерного щита на союзников.

Макрон рассчитывает, что его давние связи с Трампом позволят повлиять на политику Вашингтона. Он уверен, что, несмотря на сложный характер американского президента, правильные аргументы могут привлечь его внимание, пишет Bloomberg.

Возвращение Макрона на международную арену уже повысило его популярность во Франции. Однако его амбициозные планы наталкиваются на финансовые ограничения: правительство исключает рост налогов и готовится к переговорам с банками о новых механизмах финансирования обороны.

Для Макрона это не просто борьба за Украину — это шанс укрепить роль Франции как лидера Европы в противовес политике США, а также возможность заручиться поддержкой французов и противостоять ультраправым во главе с Марин Ле Пен.



