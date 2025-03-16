В одиннадцатую годовщину незаконной аннексии Автономной Республики Крым Украины Российской Федерацией после нелегитимного референдума (16 марта) Турция вновь подчеркнула, что не признает фактическую ситуацию в Крыму. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В МИД заявили, что аннексия является нарушением международного права. Анкара подтвердила, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

МИД Турции в своем заявлении также отметил, что продолжит внимательно следить за развитием событий на полуострове, особенно за положением крымскотатарского народа, являющегося коренным населением полуострова, и будет поддерживать этот вопрос в повестке дня международного сообщества.