ТУРЦИЯ
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Турция подтверждает позицию по Крыму
В годовщину аннексии полуострова МИД Турции заявил о непризнании российской аннексии и поддержке территориальной целостности Украины
Турция подтверждает позицию по Крыму
МИД Турции / AA
16 марта 2025 г.

В одиннадцатую годовщину незаконной аннексии Автономной Республики Крым Украины Российской Федерацией после нелегитимного референдума (16 марта) Турция вновь подчеркнула, что не признает фактическую ситуацию в Крыму. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В МИД заявили, что аннексия является нарушением международного права. Анкара подтвердила, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

МИД Турции в своем заявлении также отметил, что продолжит внимательно следить за развитием событий на полуострове, особенно за положением крымскотатарского народа, являющегося коренным населением полуострова, и будет поддерживать этот вопрос в повестке дня международного сообщества.

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