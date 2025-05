Недавно миллиардер Илон Маск сделал скандальный репост, в котором был представлен коллаж заголовков, один из которых утверждал, что большинство беженцев в Швеции ездили отдыхать на родину. Шаг эпатажного миллиардера вновь показал, как манипуляции с данными могут быть использованы для формирования ложных представлений, способствующих разжиганию антимигрантских настроений.

Оседлав правую повестку, Маск поделился изображением, на котором заголовок гласит: «Швеция: 79% «беженцев» отдыхали в стране, из которой «бежали». Под этим заголовком был также размещен другой, не связанный напрямую с рассматриваемым вопросом, но находящийся в том же ключе: «Террор в Швеции: Война на улицах — только в этом месяце 30 взрывов».

Попробуем разобраться, откуда взялась эта цифра и почему этот нарратив вводит общественность в заблуждение.

Комментарий Маска, который теперь возглавляет Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), был реакцией на новостную статью от 11 сентября 2022 года, опубликованную ультраправым Breitbart, что в общем-то неудивительно — альт-правое издание не отличается репутацией честного и объективного источника информации.

В связи с этим Хьяльмар Стрид, автор исследования, заявил, что Маск «неправильно истолковал» материал о статистике иммиграции в Швецию.

Cтатистика

Опрос, на который ссылается публикация техномагната, был проведен шведской социологической компанией Novus с 18 по 24 августа 2022 года. Инициатором исследованиявыступил либертарианский журнал Bulletin, который позже опубликовал его с заголовком, вводящим в заблуждение. В исследовании приняли участие 1 050 человек, родившихся за пределами Швеции, которым задали простой вопрос: «Посещали ли вы свою родную страну?»

85% респондентов ответили утвердительно. Однако важно учитывать, что среди участников опроса были не только беженцы, но и мигранты, переехавшие в Швецию по экономическим причинам, в том числе граждане соседних стран — Норвегии, Финляндии, Дании, Германии. Логично, что им не составляет труда навещать свои страны происхождения.

В итоге Novus была вынуждена разъяснить результаты своего исследования, а также выступить в эфире BBC, чтобы опровергнуть искаженную интерпретацию.

На сайте исследовательской компании пишется: «Результаты одного из наших предыдущих исследований в некоторых контекстах были неправильно истолкованы и получили иное значение, чем следовало». Далее следует краткая трактовка данных, как пишет Novus, «чтобы предотвратить дальнейшие недоразумения».

Подчеркивается, что исследование привлекло внимание СМИ, однако в ряде случаев целевая группа была описана таким образом, который не соответствует данным.

Опрос охватывал людей, иммигрировавших в Швецию по разным причинам, часто несколько десятилетий назад. При этом в интерпретациях утверждается, что 79% тех, кто приехал как беженцы, впоследствии посещали свои родные места, однако не уточняется, какая доля опрошенных вообще переехала в Швецию именно с целью получить убежище. Среди всей группы иностранного происхождения лишь 18% прибыли в Швецию как беженцы. При этом только 4% из них приехали в период с 2010 по 2022 год, тогда как остальные переселились ранее.

Novus уточняет, что исследование могло быть ориентировано исключительно на недавно прибывших беженцев, однако оно не имело такой узкой направленности. Оно охватывало всех жителей Швеции, родившихся за границей.

«Мы публикуем эту информацию, чтобы внести ясность в отношении неверных интерпретаций, которые распространялись вокруг результатов исследования. Мы заметили случаи, когда наши данные использовались в анализах, выводы которых не соответствуют тем, к которым пришла Novus», — отметила компания, подытожив: «корректное использование статистических данных играет ключевую роль в обеспечении сбалансированной и справедливой дискуссии. Мы надеемся, что это разъяснение поможет избежать дальнейших недоразумений».

Далее предлагается послушать выпуск подкаста BBC More or Less: Behind the Stats, где еще раз более подробно разбираются факты исследования. Для желающих ознакомиться с расшифровкой аудио, она доступна здесь.

Следует заметить, что Novus выделила группу из 183 респондентов, которые, по косвенным признакам, могли быть беженцами. Однако их статус не проверялся напрямую, а лишь оценивался вероятностно. Среди них 79% посещали свои родные страны, однако интересен тот факт, что большинство из этих людей прибыли в Швецию много лет назад и покидали свои государства в условиях геополитических потрясений.

Основная часть тех, кто подпадает под категорию беженцев в данном опросе, относятся к следующим волнам миграции:

1. Беженцы из Чили — жертвы военной диктатуры Аугусто Пиночета, которая установилась после военного переворота 11 сентября 1973 года. Тысячи людей были вынуждены покинуть страну в период с 1973 по 1990 годы.

2. Беженцы в результате Ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Множество беженцев также нашли убежище в соседних странах.

3. Беженцы из бывшего СССР после 1991 года — распад социалистического блока вызвал массовые перемещения населения, когда миллионы людей покинули свои дома в поисках лучших условий жизни в странах Европы, Северной Америки и других регионах мира.

4. Боснийцы, ставшие жертвами гражданских войн, этнических чисток и распада бывшей Югославии в период с 1991 по 2001 год, также были вынуждены искать убежище.

Очевидно, что спустя десятилетия, когда обстановка стабилизировалась, эти люди смогли безопасно посетить свои родные места. К тому времени многие из них уже полностью интегрировались в шведское общество: выучили язык, получили образование, создали семьи, построили карьеру.

Возвращение в страну происхождения спустя десятилетия никак не эквивалентно тезису о «беженцах, которые отдыхают на родине после получения убежища». Этот нарратив сознательно искажает факты, превращая нормальный процесс в аргумент против миграции.

Кроме того, как упоминается выше, в опросе участвовал небольшой процент людей, которые прибыли в страну недавно, после 2010 года, самый последний из опрошенных — в 2022 году. Однако, как заявляется в подкасте, нельзя точно указать, откуда они прибыли, будь то Афганистан, Сирия или Украина. Отмечается: «Мы не располагаем информацией об их иммиграционном статусе, возвращались ли они в страну, которую считали небезопасной, или другой важной информацией, которая помогла бы оценить эти случаи».

Снова подчеркивается, что интерпретация этих данных в социальных сетях, включая платформу X, не соответствует тем вопросам, которые были заданы, и не имеет отношения к результатам исследования.

Следует отметить, что мы не занимаем чью-либо сторону, однако подобные тенденции дезинформации необходимо раскрывать. В данном случае речь идет о намеренном использовании статистики в целях антимигрантской пропаганды.

Такие вбросы сегодня активно используются в риторике ультраправых политиков, стремящихся демонизировать мигрантов, часто служащих эвфемизмом для мусульман, и подорвать общественную поддержку институтов убежища, особенно в Европе. Как известно, Маск активно поддерживает правых политиков в Европе — от Великобритании до Германии и Италии, продвигая повестку MEGA (Make Europe Great Again) после того, как США, по его мнению, уже «стали великими».

Тем временем правительство Швеции представило новые инициативы по ужесточению условий получения гражданства. Министр миграции Швеции Йохан Форсселл также отметил, что правительство уже поднимало вопрос о том, что некоторые люди возвращаются в страну, от которой они просят защиты. Миграционному агентству поручено приоритетно отзывать разрешения на проживание, выданные по ложным основаниям, и проводить расследования по тем, кто ездит в родную страну в качестве туриста.

Таким образом, этот случай с постом Маска — еще один пример того, как социальные сети, и в частности посты влиятельных фигур, могут способствовать распространению дезинформации, превращая сложные социальные процессы в удобные лозунги. Среди тысяч комментариев к посту Маска также заметно внушительное число одобрительных откликов. Люди либо безоговорочно верят тому, что им преподносят их «гуру», либо принимают желаемое за действительное.