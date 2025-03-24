Израильская армия арестовала не менее 30 палестинцев в различных районах оккупированного Западного берега Иордана. Об этом сообщили Общество палестинских пленных и Комитет по делам пленных и освобожденных при Организации освобождения Палестины.

В числе задержанных — бывшие заключенные израильских тюрем, включая Ахмеда Велида Хашшана из Дженина, недавно освобожденного в рамках обмена пленными между Израилем и ХАМАС.

В совместном заявлении двух структур подчеркивается, что израильская армия наращивает темпы арестов и силовых операций. За последние недели в лагерях беженцев Дженина и Тулькарма были задержаны не менее 710 человек.

Ситуация обострилась после 21 января, когда израильская армия начала наступление на Дженин под прикрытием операции «Железная стена», несмотря на перемирие в Газе.

По данным палестинской стороны, с 7 октября 2023 года, когда начались массированные израильские атаки на сектор Газа, усилились репрессии на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

За это время были убиты 937 палестинцев, в том числе 167 детей. Более 7 тыс. человек получили ранения. Количество арестованных достигло 15 700 человек.