19 апреля в Риме ожидается второй раунд ядерных переговоров между США и Ираном, сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Первая встреча в Омане прошла 12 апреля. По оценке администрации Трампа, диалог в целом можно оценивать как успешный — сторонам удалось перейти от непрямого формата к прямым переговорам. Представители двух стран общались лично впервые с 2018 года. Именно такого формата США добиваются теперь и в Риме, уточняет издание.

Главные переговорщики — американский спецпосланник Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи — общались около 45 минут, дольше, чем сообщалось публично. Это был самый верхнеуровневый диалог США и Ирана за последние восемь лет.

По словам источника Axios, разговор был «содержательным, серьезным и отличным».

Однако переговоры начались со взаимного недоверия. Иранцы напомнили, что Трамп вышел из прежнего соглашения в 2018 году, и выразили опасения, что США могут вновь отказаться от обязательств. Со своей стороны, США выразили сомнение в истинных намерениях Ирана по его ядерной программе.

Несмотря на это, обе стороны заявили, что видят путь вперед. Однако Тегеран уже дал понять: следующий раунд вряд ли будет полностью прямым. Хотя переговоры теперь пройдут не в Омане, оманские посредники останутся в переговорном процессе. В этот раз возможен формат, при котором представители США и Ирана будут находиться в одной комнате.

США требуют от Ирана конкретных шагов, а именно — чтобы Тегеран показал своими действиями, что готов отказаться от ядерной программы и возможности создания ядерного оружия. Один из вариантов — «разбавление» запасов урана, обогащенного до 60%.

Иранская сторона настаивает, что сначала США должны гарантировать снятие санкций.

Уиткофф также проинформировал израильского министра по стратегическим вопросам Рона Дермера о прошедших переговорах. Израиль по-прежнему скептически относится к возможности соглашения и настаивает на военном плане «Б», если переговоры провалятся. В Тель-Авиве считают переговоры «‎пустой тратой времени»‎.



