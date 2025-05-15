Иран готов заключить новое ядерное соглашение с Соединенными Штатами, если Вашингтон полностью отменит экономические санкции, заявил телеканалу NBC News главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

По его словам, в рамках возможного соглашения Иран обязуется не производить ядерное оружие, избавиться от запасов высокообогащенного урана и ограничить уровень обогащения до 3,67% — уровня, пригодного только для гражданского использования. Кроме того, страна готова допустить международных инспекторов для контроля этого процесса.

Шамхани подчеркнул, что Тегеран подпишет соглашение сразу после фактической отмены санкций.

Заявление советника прозвучало вскоре после того, как Дональд Трамп публично предложил «протянуть руку дружбы» Ирану, если тот согласится на ядерную сделку.

Переговоры между США и Ираном по этому вопросу продолжаются с апреля. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи ранее заявлял, что страна готова ограничить параметры обогащения урана, но не откажется от самой технологии.

«Это достижение и гордость иранского народа. За ним — кровь погибших ученых», — объяснил он.

Параллельно Иран предложил создать международный консорциум с участием Саудовской Аравии, ОАЭ и американских инвесторов. Согласно плану, обогащенный уран будет использоваться в других странах региона исключительно в гражданских целях.

Президент Трамп ранее говорил, что США добиваются «полной ликвидации» иранской ядерной программы, но допускают возможность использования Тегераном атомной энергии в мирных целях.

Иран уже заключал ядерное соглашение с «шестеркой» стран-посредников в 2015 году. Тогда был подписан Совместный всеобъемлющий план действий, который предусматривал снятие международных санкций в обмен на ограничения ядерной программы. В 2018 году Трамп в одностороннем порядке вывел США из этого соглашения и восстановил санкции.