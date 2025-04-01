ПОЛИТИКА
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Главный радикал Израиля ушел в отставку
Министр финансов Бецалель Смотрич ушел с поста ради давления на других ультраправых
Главный радикал Израиля ушел в отставку
Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич / Reuters
1 апреля 2025 г.

Ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич ушел в отставку с министерского поста, но сохранит мандат депутата Кнессета. Этот шаг рассматривается как политическая манипуляция, направленная против другого ультраправого министра — Итамара Бен-Гвира. Смотрич хочет вытеснить представителя конкурирующей партии «Оцма Йегудит» из парламента, пишет Reuters.

Согласно израильскому закону, министры могут отказаться от депутатского мандата в пользу коллег по партии, а затем вернуть его, если покинут правительство. Смотрич воспользовался этим механизмом, чтобы убрать из Кнессета депутата от другой ультраправой партии Ицхака Кройзера — все это нужно, чтобы провести в парламент соратника главы Минфина Цви Суккота.

В партии Смотрича заявили, что этот шаг стал ответом на «нарушение договоренностей» со стороны Бен-Гвира. После выхода «Оцма Йегудит» из коалиции в январе 2025 года Суккот был вынужден покинуть Кнессет, а Кройзер остался на посту. Теперь Смотрич требует соблюдения прежних договоренностей.

Конфликт между Смотичем и Бен-Гвиром обострился после возвращения «Оцма Йегудит» в правительство в середине марта. Бен-Гвир потребовал расширения своего влияния и новых министерских постов для своей партии, что вызвало протест со стороны Смотрича.

Этот эпизод отражает более широкий кризис внутри правящего блока Нетаньяху. В январе 2025 года Бен-Гвир и два других ультраправых министра покинули правительство в знак протеста против соглашения о прекращении огня в Газе.

Тогда их отставка не привела к падению коалиции, но ослабила ее. Бен-Гвир назвал соглашение «безрассудным» и «угрожающим достижениям Израиля». Он выступал против освобождения палестинских заключенных и вывода войск из южной части сектора Газа.

Премьер-министр Нетаньяху по-прежнему сохраняет большинство в Кнессете, но если ультраправые министры продолжат конфликт между собой, это может привести к досрочным выборам.

«Вероятность выживания этой коалиции снижается», — отметил политолог Шмуэль Роснер. Оппозиционный лидер Яир Лапид уже предложил Нетаньяху политическую поддержку для сохранения правительства, но такая коалиция вряд ли просуществует долго.


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