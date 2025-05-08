ПОЛИТИКА
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Экономика США ожидает худшего
Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку на уровне 4,25–4,5% на фоне усиления рисков инфляции и безработицы после введения тарифов Трампа
Экономика США ожидает худшего
Бездомные в США / Reuters
8 мая 2025 г.

Федеральная резервная система США объявила о сохранении базовой процентной ставки на уровне 4,25–4,5%. Об этом сообщает NBC News.

Решение было принято на фоне усиления рисков инфляции и безработицы, которые, по мнению экспертов, связаны с новым тарифным планом президента Дональда Трампа. Хотя в официальном заявлении ФРС напрямую не упоминает тарифы, в документе указывается, что торговая нестабильность повлияла на экономические данные, используемые при выработке политики.

По оценке ФРС, несмотря на продолжающийся рост экономической активности и «устойчивые» условия на рынке труда, инфляция остается «несколько повышенной». Также выросли риски дальнейшего роста цен и безработицы.

Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что влияние тарифов на инфляцию может быть как краткосрочным, так и долгосрочным. Это зависит от уровня тарифов и продолжительности их действия.

Омайр Шариф, глава аналитической компании Inflation Insights, заявил, что ФРС «довольно ясно дала понять» — растет угроза стагфляции. По его словам, с апреля экономическая неопределенность лишь усилилась.

Инвесторы ожидают, что процентная ставка останется без изменений как минимум до июня. Первое возможное снижение, по их прогнозам, может состояться в июле 2025 года.

ФРС сохраняет ставку без изменений с января, объясняя это давлением со стороны высокой инфляции в стране.

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