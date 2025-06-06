6 июня гуманитарная организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), действующая при поддержке США и Израиля, объявила о временной приостановке раздачи продовольствия в Газе. Причиной объявлена опасная давка у пунктов выдачи, где скопились тысячи людей. На фоне острого дефицита продовольствия и угрозы голода беспорядки вокруг распределения помощи уже привели к десяткам жертв.

В тот же день Минздрав Газы сообщил о 16 погибших в результате израильских авиаударов, большинство — на севере сектора. Израильская армия, в свою очередь, объявила о гибели четырех солдат в результате взрыва в заминированном здании в Хан-Юнусе.

В заявлении GHF говорится, что раздача 8 160 продовольственных коробок (примерно 471 тыс. порций) 5 июня началась спокойно, но вскоре была остановлена: «Из-за чрезмерного скопления людей продолжение стало небезопасным». Ранее, с 1 по 3 июня, при аналогичных попытках раздачи погибли более 80 палестинцев, сотни были ранены. GHF приостановила деятельность и запросила от армии пересмотр протоколов безопасности. Армия заявила, что открывала «предупредительный огонь» или стреляла по «подозрительным лицам».

Военные ограничили движение к пунктам GHF — добираться туда теперь можно только с 6:00 до 18:00. Вне этого времени дороги объявлены закрытой военной зоной. Однако многие жители Газы вынуждены начинать путь задолго до рассвета, чтобы успеть получить еду.

Праздник Курбан-байрам (Ид аль-Адха) прошел под звуки авиации. В разрушенной Газе люди молились рядом с руинами мечетей. «Мы совершаем праздничный намаз под бомбежкой и гулом самолетов», — рассказала жительница Хан-Юниса Умм Махмуд.

По данным ООН, почти все 2,3-миллионное население Газы находится под угрозой голода. Уровень острого детского недоедания за 11 недель блокады утроился. GHF открыла три центра, но работает лишь два; обещанный пункт на севере до сих пор не открыт.