ТУРЦИЯ
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Министр Фидан встретился с помощником Путина
Глава МИД Турции встретился в Москве с Владимиром Мединским для обсуждения посреднической роли в украинском конфликте
Министр Фидан встретился с помощником Путина
Владимир Мединский и Хакан Фидан / AA
день назад

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Москве переговоры с помощником президента России Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на майских переговорах с Украиной. Встреча состоялась в рамках двухдневного визита главы турецкой дипломатии в РФ.

Основной темой переговоров стала роль Турции как посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. Анкара планирует подтвердить готовность к организации новых переговоров между сторонами, как это происходило в 2022 году и недавно в Стамбуле.

Напомним, 16 мая в турецкой столице прошли первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева. Делегации договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В ходе визита Фидан также встретится с министром обороны России Андреем Белоусовым. Ожидается, что турецкого министра примет президент Владимир Путин.

Помимо украинского вопроса, стороны обсудят развитие двусторонних отношений между ключевыми региональными игроками. На повестке дня — сотрудничество в торговле, энергетике и туризме, а также региональные проблемы, включая ситуацию в Сирии, секторе Газа и на Южном Кавказе.

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