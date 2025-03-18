В Казахстане создано Агентство по атомной энергии, которое возьмет на себя часть функций Министерства энергетики, включая добычу урана, использование атомной энергии и обеспечение радиационной безопасности. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Новое ведомство будет подчиняться напрямую президенту, а его главой назначен Алмасадам Саткалиев, который ранее занимал пост министра энергетики Казахстана.

О создании Агентства по ядерной энергии Токаев объявил на Национальном курултае, где также заявил о необходимости строительства трех атомных электростанций в стране. В данный момент Казахстан готовится к возведению первой АЭС — она появится в поселке Улькен Алматинской области на берегу озера Балхаш.

«Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны. Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер», — заявил он.

Планируется, что строительство возьмет на себя международный консорциум, однако его состав пока не определен. В число возможных поставщиков технологий вошли китайская CNNC, корейская KHNP, российский «Росатом» и французская EDF. Итоговое решение по участникам проекта ожидается до 1 июля.