Президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, что в течение нескольких недель Илон Маск прекратит выполнять возложенные на него обязанности в Белом доме, пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время Маск руководит Департаментом эффективности государственного управления (DOGE). По словам собеседников издания, Трамп высоко оценивает результаты его работы, однако президент и предприниматель пришли к выводу, что Маску пора вернуться к управлению своими компаниями, сохранив при этом вспомогательную роль. Об этом решении Трамп объявил на заседании кабинета министров 24 марта.

Один из источников отметил, что Маск, вероятно, продолжит выполнять функции неформального советника президента. Другой собеседник подчеркнул, что не стоит «обманывать себя», думая, что Трамп и Маск отдалятся друг от друга.

Сейчас предприниматель работает в статусе «особого государственного служащего», срок его полномочий ограничен 130 днями. Это время истечет в конце мая — начале июля, уточняет Politico. К этому периоду бизнесмен, вероятно, и отойдет от своих обязанностей в администрации, полагают источники газеты.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла информацию СМИ о скором уходе предпринимателя с занимаемой должности. По ее словам, Маск продолжит исполнять свои обязанности до завершения текущей работы.

В конце марта Маск, отвечая на вопрос о готовности покинуть Белый дом по истечении 130-дневного срока, заявил, что планирует за это время достичь цели по сокращению бюджетного дефицита на 1 трлн долларов.

Трамп 1 апреля упомянул, что Маск может вернуться к управлению своими компаниями. «Он этого хочет», — сказал президент. Трамп добавил, что хотел бы работать с Маском «столько, сколько возможно» и назвал его «очень талантливым парнем».

За время работы DOGE под руководством Маска удалось добиться сокращения 75 тыс. государственных служащих — они согласились на предложение уволиться с выплатой зарплаты до сентября. Это составляет около 4% от общего числа сотрудников органов власти. По данным The Washington Post, подобное предложение было направлено еще тысячам работников федеральных агентств.

Наиболее серьезно от действий DOGE пострадало Агентство США по международному развитию (USAID) — власти приняли решение сократить 83% программ агентства и уволить всех его сотрудников. Оставшиеся программы будет реализовывать Государственный департамент.