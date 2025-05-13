Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции перед вылетом в Турцию заявил, что готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным и подчеркнул, что ключ к прекращению войны находится именно в руках главы Кремля.

«Я готов к встрече с Путиным. Я встречался с этим человеком в 2019 году. Абсолютно понимаю, о чем говорить. Правда на нашей стороне. Но я считаю, что нам нужно сделать первый шаг, ради людей. Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале», — сказал он.

Зеленский добавил, что уже неоднократно озвучивал эту позицию президенту США Дональду Трампу. По словам украинского лидера, Путин не заинтересован в прекращении огня и избегает прямых переговоров.

«Я считаю, что Путин не хочет завершения войны. Он не хочет прекращения огня, не хочет каких-либо переговоров. Не говоря уж о том, что он боится прямых переговоров со мной», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о встрече 15 мая в Анкаре, но готов перенести переговоры в Стамбул, если туда прибудет и российский президент.

По его словам, если встреча состоится, он готов к переговорам на уровне глав государств и будет говорить только о прекращении огня и территориальной целостности Украины.

«Именно с ним я должен договариваться о прекращении огня, потому что только он это решает. Никто, кроме меня, не может вести переговоры о суверенитете, территориальной целостности Украины. Для этого мне не надо отменять указ о запрете переговоров с Путиным. Это его нарратив, что я должен что-то там отменить. Я себе ничего не запрещаю», — добавил он.

Президент Украины отметил, что рассматривает только один результат встречи — полное прекращение огня. В случае отказа Путина от приезда в Стамбул, Киев будет считать это финальной демонстрацией нежелания Москвы закончить войну.

«Если Путин не приедет в Стамбул и снова продолжатся игры — это будет финальная точка и демонстрация того, что Россия не готова к окончанию войны. А значит, все обещания США и Европы должны быть выполнены, и против России должен быть введен сильнейший пакет санкций», — заявил Зеленский.