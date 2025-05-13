ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Зеленский: Путин боится переговоров со мной
Владимир Зеленский подтвердил готовность к личной встрече с Владимиром Путиным в Турции 15 мая и заявил, что именно от главы России зависит прекращение войны
Зеленский: Путин боится переговоров со мной
Президент Украины Владимир Зеленский / Офис президента Украины
13 мая 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции перед вылетом в Турцию заявил, что готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным и подчеркнул, что ключ к прекращению войны находится именно в руках главы Кремля.

«Я готов к встрече с Путиным. Я встречался с этим человеком в 2019 году. Абсолютно понимаю, о чем говорить. Правда на нашей стороне. Но я считаю, что нам нужно сделать первый шаг, ради людей. Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале», — сказал он.

Зеленский добавил, что уже неоднократно озвучивал эту позицию президенту США Дональду Трампу. По словам украинского лидера, Путин не заинтересован в прекращении огня и избегает прямых переговоров.

«Я считаю, что Путин не хочет завершения войны. Он не хочет прекращения огня, не хочет каких-либо переговоров. Не говоря уж о том, что он боится прямых переговоров со мной», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о встрече 15 мая в Анкаре, но готов перенести переговоры в Стамбул, если туда прибудет и российский президент.

По его словам, если встреча состоится, он готов к переговорам на уровне глав государств и будет говорить только о прекращении огня и территориальной целостности Украины.

«Именно с ним я должен договариваться о прекращении огня, потому что только он это решает. Никто, кроме меня, не может вести переговоры о суверенитете, территориальной целостности Украины. Для этого мне не надо отменять указ о запрете переговоров с Путиным. Это его нарратив, что я должен что-то там отменить. Я себе ничего не запрещаю», — добавил он.

Президент Украины отметил, что рассматривает только один результат встречи — полное прекращение огня. В случае отказа Путина от приезда в Стамбул, Киев будет считать это финальной демонстрацией нежелания Москвы закончить войну.

«Если Путин не приедет в Стамбул и снова продолжатся игры — это будет финальная точка и демонстрация того, что Россия не готова к окончанию войны. А значит, все обещания США и Европы должны быть выполнены, и против России должен быть введен сильнейший пакет санкций», — заявил Зеленский.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us