Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции с заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой после переговоров в Киеве. Он отметил, что война в Украине находится на переломной стадии и требует немедленного перехода к политическому урегулированию.

Фидан напомнил о переговорах, прошедших 16 мая в Стамбуле, и подчеркнул: «Либо мы будем наблюдать за продолжением этой войны, либо уже в этом году добьемся устойчивого мира». Он добавил: «Пока стороны остаются за столом переговоров — прогресс возможен».

Министр подчеркнул, что Турция рассматривает справедливый и прочный мир, достигнутый дипломатическим путем, как единственный выход из конфликта.

«Для Турции единственный путь — справедливый и прочный мир, достигнутый через диалог и дипломатические усилия», — заявил он.

По его словам, стамбульские переговоры стали важным шагом в правильном направлении.

«Встречи в Стамбуле стали отправной точкой. Мы доказали, что переговоры могут давать конкретные результаты, и хотим сохранить достигнутую тогда динамику», — отметил Фидан.

Он также напомнил об успешной реализации договоренности по обмену пленными и призвал развивать этот процесс. По его мнению, следующим этапом должен стать саммит лидеров с участием президента Турции.

«Считаем, что в Стамбуле при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского возможно завершение переговорного процесса», — подчеркнул министр.

Он также заявил о готовности Турции поддержать новую фазу переговоров.

«Считаем возможным провести следующий раунд переговоров на основе принципов, согласованных в Стамбуле», — отметил Фидан.

Министр подчеркнул, что Анкара неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.

«Поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины с нашей стороны остается полной», — заявил он.

Фидан добавил, что Турция готова участвовать в послевоенном восстановлении страны.

«В будущем Турция готова участвовать в восстановлении Украины, продолжать сотрудничество в оборонной сфере и укреплять совместные проекты по энергетической безопасности», — сказал он.

Он также отдельно подчеркнул позицию Анкары по крымским татарам: «Турция всегда будет поддерживать крымских татар».

Затронув вопрос роли НАТО, Фидан отметил: «НАТО — оборонительный и сдерживающий альянс. Необходимо обсуждать, каким образом он может внести вклад в мир, свободу и стабильность в Украине».