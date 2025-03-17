Вертолет с президентом России приземлился в командном пункте Курской области в один из пасмурных мартовских дней. Владимир Путин, одетый в военную форму, прибыл лично оценить ситуацию в приграничье, где уже семь месяцев украинские войска удерживали часть российской территории – беспрецедентный случай со времен Второй мировой войны.

Это был первый визит Путина в Курскую область с начала украинского вторжения 6 августа 2024 года. Президент РФ провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, где выслушал доклады военного руководства и поставил четкие задачи.

«Наша задача в ближайшее время – в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия», – заявил Путин, демонстрируя уверенность в скором взятии всего региона.

Визит президента совпал с решающим моментом в развитии ситуации – российские войска перешли в масштабное наступление, взяв под контроль десятки населенных пунктов за несколько дней, включая стратегически важный город Суджа, который использовался украинскими силами как основной логистический хаб.

Кольцо окружения и ультиматум Путина

«Ситуация в Курской области полностью под нашим контролем», – этими словами Путин фактически объявил о том, что украинские войска в регионе находятся на грани окружения. По его словам, в случае «полного физического блокирования» у ВСУ будет только два выхода: «сдаться в плен или погибнуть».

Начальник Генштаба Валерий Герасимов в своем докладе главе РФ подтвердил, что «группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение». Он также представил главе государства сведения о потерях противника, которые, как и в течение всего конфликта, поражали своим размахом: по словам Герасимова, украинские силы потеряли в курском приграничье более 67 тыс. человек — цифра, ставшая уже привычной в этой войне, где обе стороны регулярно приводят статистику потерь противника, граничащую с фантастикой.

Американский президент Дональд Трамп, который в эти дни вел активные переговоры о перемирии, даже обратился к Путину с просьбой пощадить жизни украинских военных. Российский лидер ответил, что Москва согласна с призывом американского президента руководствоваться соображениями гуманитарного характера, но для этого необходимо, чтобы военно-политическое руководство Киева дало приказ своим подразделениям сложить оружие и сдаться в плен.

«В таком случае им будет гарантирована жизнь и достойное обращение», – пообещал Путин. При этом он заявил, что ВСУ совершили в Курской области «многочисленные преступления против гражданского населения», которые квалифицируются Генпрокуратурой России как терроризм.

Как все начиналось: смелый план или авантюра?

Украинское вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года стало, пожалуй, самой удивительной и дерзкой операцией в этой войне. Планировалась она в строжайшей тайне, в крайне узком кругу – настолько узком, что Киев даже не поставил в известность своих западных союзников до начала операции.

По словам участников операции, украинские военные прибывали в приграничную Сумскую область небольшими группами, многие жили в съемных квартирах. Несмотря на то, что российская военная разведка предупреждала о возможности вторжения, когда оно произошло, украинские войска сумели быстро прорвать оборону и захватить сотни российских военнопленных.

В Судже, где украинцы устроили командный пункт, российские чиновники и полиция бежали, даже не уничтожив и не забрав с собой секретные документы, которые достались украинским военным и были отправлены в Киев для анализа.

«Вначале идея заключалась просто в создании диверсии и отвлечении войск от Донбасса. Но всё пошло лучше, чем ожидалось, и внезапно мы начали окапываться», – рассказал один из источников, знакомых с планированием операции.

В течение нескольких дней Украина взяла под контроль около 1300 квадратных километров российской территории. Это был психологический триумф – впервые за время конфликта роли поменялись, и Украина стала оккупирующей стороной.

Цели курской операции: расчет и просчеты

Что же Киев планировал достичь этим дерзким вторжением? Официально декларировались несколько целей: создание «буферной зоны» для защиты украинской территории от обстрелов; отвлечение российских сил с других участков фронта, особенно с Донбасса; получение козыря для будущих переговоров – территорию можно было обменять на оккупированные Россией украинские земли; повышение морального духа украинской армии и общества после серии неудач на фронте; захват пленных для последующего обмена на украинских военных.

«У нас нет желания оккупировать эту территорию, – говорил в конце августа советник Зеленского Михаил Подоляк. – Наши задачи – отодвинуть российскую артиллерию и другие системы дальше, уничтожить склады и другую военную инфраструктуру, а также повлиять на общественное мнение в России».

Однако чем дольше украинские войска удерживали захваченную территорию, тем яснее становилось, что главная цель операции – получить козырь для будущих переговоров. «Мы обменяем одну территорию на другую», – заявил Зеленский в интервью в феврале 2025 года.

Переломный момент: когда все пошло не так

К началу 2025 года ситуация начала меняться не в пользу украинской стороны. Россия сконцентрировала значительные силы на курском направлении, перебросив туда одни из лучших подразделений беспилотных сил и даже северокорейских военных.

«Все идет в Курск, – говорил один из украинских военных источников в начале февраля. – Вначале они, казалось, не обращали на это особого внимания, но потом пришли северокорейцы, а с начала года они бросают все на Курск, возможно, чтобы вернуть его до начала переговоров».

Критическим фактором стало применение Россией дронов на оптоволоконной связи, которые не поддаются радиоэлектронному подавлению. «Поля, через которые мы отступаем, похожи на паутину из-за всех этих оптоволоконных кабелей», – рассказывал украинский командир спецназа, критикуя не построенные вовремя защитные сети над главной дорогой между Сумами и Суджей.

Решающий удар был нанесен 8 марта, когда российские войска совершили прорыв, пройдя километры по заброшенному газопроводу и неожиданно атаковав с тыла. «Они немного переиграли нас, – признал украинский офицер разведки Андрей. – Возникла небольшая паника».

Примерно в это же время северокорейские войска помогли провести штурм, который прорвал украинские линии южнее небольшого села Куриловка, еще больше ограничив возможности Киева по снабжению своих войск.

Хаотичное отступление: борьба за жизнь

Артем Карякин, один из первых украинских солдат, пересекших границу и захвативших российскую территорию в Курской области, описывает драматичное отступление: «Мы посадили парня на задний борт с пулеметом, чтобы сбивать дроны над нами, включили глушилки, перекрестились и отправились в путь. Главное было просто выбраться оттуда».

К тому моменту, когда один из украинских штурмовых взводов отступал со своих позиций менее недели назад, все их транспортные средства были уничтожены, дроны охотились за ними днем и ночью, и у них почти закончились боеприпасы.

«Русские наступали со всех направлений, что вынудило нас отступить», – рассказывал украинский военнослужащий. По его словам, его подразделению потребовалось два дня, чтобы пройти более 20 километров от своих позиций возле российской деревни Казачья Локня до украинской границы. К тому времени «территория, где были наши позиции, уже была занята российскими войсками».

Многие украинские солдаты вынуждены были двигаться пешком по скрытым тропам или через поля, часто проходя километры, чтобы достичь украинской территории. Некоторые сжигали свою собственную технику, чтобы она не досталась российской армии.

«Это была смесь организованного и хаотичного отступления, – говорит командир взвода с позывным «Борода». – Различные факторы влияли на характер отхода: усталость, хорошие или плохие приказы от отдельных командиров, отсутствие связи или хорошо налаженная координация».

Почему операция провалилась?

На пике наступления украинские силы контролировали около 1300 квадратных километров российской территории. К середине марта 2025 года они удерживали едва ли 80 квадратных километров вдоль российско-украинской границы.

Что же пошло не так? Почему амбициозная операция закончилась столь плачевно? Можно выделить несколько ключевых факторов.

Изменение целей операции в процессе. Изначально планировался глубокий, но кратковременный рейд. Затем план изменился на удержание территории, что подвергло украинские войска большему риску. Территория, которую им удалось удержать, превратилась в узкий клин, что делало позиции уязвимыми.

Отсутствие коммуникаций. Многие украинские солдаты столкнулись с неожиданной проблемой – система спутниковой связи Starlink, ключевой инструмент для коммуникации, не работала на российской территории.

Превосходство России в живой силе и технике. Российская армия имела преимущество в численности войск на всей линии фронта, а прибытие северокорейских сил в Курск еще больше склонило чашу весов в ее пользу.

Проблемы со снабжением. С конца декабря единственная оставшаяся дорога снабжения начала подвергаться атакам российских дронов. «День X наступил в конце декабря, когда автомобиль на единственной оставшейся дороге снабжения был поражен российским дроном, – рассказывает Карякин. – До этого они никогда не достигали автомагистрали. Это было началом конца нашей логистики в Курской области».

Приостановка американской помощи. Когда администрация Трампа объявила о приостановке военной помощи и обмена разведданными 3 марта, украинские позиции в Курске уже были под угрозой. Внезапная потеря американских разведданных для точного наведения усугубила трудности, и американские ракетные системы HIMARS замолчали.

Тактическое мастерство российских войск. Использование дронов на оптоволоконной связи, неожиданный и стремительный прорыв через газопровод и систематическое разрушение мостов – все это свидетельствовало о продуманной стратегии выдавливания украинских сил.

Итоги Курской операции: был ли смысл?

Мнения о результатах Курской операции двояки. Украинские официальные лица утверждают, что, несмотря на потерю территории, которая могла бы стать козырем на переговорах, операция достигла своих целей: она отвлекла элитные российские силы и предотвратила открытие еще одного фронта.

«Мы просто вывели войска после семи месяцев. Окружения не было, – заявил один высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, представляя операцию как успешную. – Были политические цели, военные цели, была задача заставить русских перебросить войска из Покровска в Курск. И мы показали, насколько позорно для русских то, что они не могут воевать с Украиной без северокорейцев».

Однако если быть откровенными – Курская операция не достигла стратегических целей и лишь распылила и без того ограниченные ресурсы Украины, не изменив общего хода войны.

Теперь, когда российские силы вернули контроль над Курской областью, и даже планируют, по словам Путина, создать «зону безопасности» вдоль государственной границы, существует опасность, что Россия может перейти в наступление на Сумскую область Украины, открыв новый фронт в войне – именно того, что Киев пытался предотвратить своей смелой, но в итоге неудачной операцией.

Курская операция, вероятно, войдет в историю как «азартная игра». Операция оказалась тактическим успехом, но не изменила общую динамику войны. Несмотря на смелость замысла, результат оказался далек от ожиданий украинского руководства.

На фоне продолжающихся переговоров о 30-дневном перемирии, инициированных администрацией Трампа, потеря Курска лишила Украину одной из немногих весомых «карт» в возможных мирных переговорах с Россией. Время покажет, насколько дорого в конечном итоге обойдется Киеву эта дерзкая, но провалившаяся авантюра.