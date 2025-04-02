ПОЛИТИКА
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Чем обернется торговая война Трампа?
Все обещанные тарифы против Канады, Мексики, ЕС и Китая вступили в силу сегодня
Чем обернется торговая война Трампа?
/ Reuters
2 апреля 2025 г.

2 апреля станет поворотной точкой для всей мировой экономики — именно в этот день вступят в силу тарифы президента США Дональда Трампа против Канады, Мексики, Евросоюза и Китая. В этот же день начнут действовать 25% пошлины на все ввозимые в США автомобили.

Сам Трамп называет это днем «освобождения» Америки. Однако эксперты предупреждают: ответные меры Китая, ЕС и Канады могут привести к глобальной торговой войне, росту цен и замедлению экономики.

Пока точные цифры тарифов неизвестны. Будут ли это 10%, 20% или 25% — как на сталь, алюминий и автомобили? Еще один вопрос — коснутся ли тарифы всех стран или Вашингтон оставит лазейку для переговоров. Администрация Трампа обещает, что тарифы будут равнозначны пошлинам и субсидиям, которые другие страны применяют против США.

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что его тарифы будут «добрее», чем барьеры, которые вводят партнеры США. 

«Вы увидите все через два дня», – сказал он, добавив, что тарифы принесут «огромное богатство» Америке. Он также намекнул, что готов пересмотреть меры в рамках отдельных сделок.

Однако рынки встревожены: за последний месяц фондовые индексы упали на 5%, золото резко подскочило в цене — все это говорит о том, что инвесторы боятся потрясений. Японский Nikkei упал на 4%, южнокорейский Kospi — на 3%. В Европе индекс DAX потерял 1,3%, британский FTSE 100 снизился на 0,9%. Цена золота взлетела до рекордных $3106 за унцию.

Эксперты отмечают, что пока это лишь реакция на угрозу, но если тарифы нанесут реальный удар по экономике — например, вызовут рост безработицы — обвал рынков станет неизбежным.

Канада уже ввела 25%-ные пошлины на американские товары на $20,7 млрд. Евросоюз готовит ответ на $28 млрд. Урсула фон дер Ляйен назвала тарифы Трампа «вредными» для бизнеса и потребителей.

Япония тоже готовится к ответным мерам. Китай, скорее всего, введет зеркальные пошлины, но многие страны попытаются уговорить Трампа сжалиться. С такими попытками, например, выступили лидеры Франции, Британии и Финляндии. Все трое за последний месяц встречались с американским лидером, пытаясь переубедить его. Однако, кажется, тщетно.


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