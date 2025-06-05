4 часа назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Индонезии Прабово Субианто по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.
В ходе разговора были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Индонезией, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.
Президент Эрдоган отметил, что отношения между двумя странами достигли уровня образцового партнерства. Он подчеркнул, что Турция и Индонезия реализуют исторически значимые совместные проекты в таких сферах, как энергетика, здравоохранение, образование и оборонная промышленность.
В завершение разговора Эрдоган поздравил президента Субианто с праздником Курбан-байрам.