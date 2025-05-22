ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Запад провалил тест в Газе
Турецкий президент раскритиковал молчание Запада о геноциде в секторе и рассказал о переговорах с Трампом по Сирии
Президент Эрдоган: Запад провалил тест в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
22 мая 2025 г.

Западные страны провалили «тест на искренность» перед лицом израильского геноцида в секторе Газе. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета по возвращении из Венгрии, где он участвовал в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште.

Турецкий лидер также рассказал о переговорах с президентом США Дональдом Трампом по снятию санкций с Сирии и ситуации с сирийским ответвлением террористической партии PKK – YPG.

Критика Запада

«Вопрос Газы стал не только гуманитарной катастрофой, но и испытанием на искренность для международной системы. Западные институты, к сожалению, провалили тест в Газе», — заявил Эрдоган журналистам.

Президент подчеркнул лицемерие западных стран: «Подумайте — можно ли молчать в мире, где младенцы умирают от пуль, бомб, а теперь и от голода? Может ли быть большая слепота и глухота, чем молчание перед зверствами в Газе, затыкание ушей перед криками, доносящимися оттуда?»

По словам турецкого лидера, история будет судить тех, кто не прошел «тест в Газе». При этом он отметил позитивные сдвиги: «Хотя и с опозданием, в европейских странах происходит пробуждение, активизация против Израиля».

Успехи турецкой дипломатии в Сирии

Эрдоган подробно рассказал о роли Турции в снятии санкций с Сирии. В телефонном разговоре с Трампом он сосредоточился именно на вопросе отмены ограничений против Дамаска.

«Когда господин Трамп поехал в Эр-Рияд, там должен был появиться президент Сирии Ахмед аш-Шара. Мы подключились к этой встрече онлайн», — рассказал президент.

Турецкий лидер отметил немедленные результаты: после заявления США Совет министров иностранных дел ЕС также принял решение об отмене санкций. «Это чрезвычайно важные шаги для обретения Сирией стабильности в регионе», — подчеркнул Эрдоган.

YPG и интеграция в сирийскую армию

Президент рассказал о сложной ситуации с террористическими формированиями YPG в Сирии, отметив несколько ключевых направлений работы. Создан комитет с участием США, Сирии и Ирака для решения судьбы заключенных ДАЕШ и мирных жителей в лагерях.

«YPG ответит на призыв, сделанный в Турции? Или останется верной соглашению от 8 марта, заключенному в Дамаске? Или сделает и то, и другое вместе?» — поставил вопросы Эрдоган.

Он подчеркнул, что процесс сложения оружия ПКК распространяется и на сирийское крыло организации. «Мы считаем, что соглашение от 8 марта больше поддерживается призывом из Анкары, призывом из Ирана», — заявил глава государства.

Международное признание и критика оппозиции

Турецкий лидер прокомментировал статью американского журнала Newsweek, назвавшего его «одним из самых влиятельных людей мира» и «союзником Трампа». Президент связал это с усилением Турции на международной арене.

«Турция крепнет, и по мере укрепления растет ее активность. Эти оценки показывают стратегическую важность Турции на международной арене», — отметил турецкий лидер.

Президент также намекнул на возможную поездку в США для личной встречи с Трампом, подчеркнув позитивный взгляд американского лидера на Турцию и взаимное уважение между странами.

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