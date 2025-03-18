Вашингтон отказался комментировать будущее президента Украины Владимира Зеленского после заключения перемирия. Одно из главных условий российской стороны — смена власти в Украине и отставка упрямого украинского лидера.

Вопрос о будущем Зеленского вновь возник накануне важного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, запланированного на 18 марта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не подтвердила, будет ли обсуждаться вопрос о роли Зеленского, заявив, что подробности будут предоставлены после беседы.



Отношения между Трампом и Зеленским остаются напряженными после их публичного конфликта 28 февраля в Белом доме. Зеленский отверг предложение Трампа о компромиссе с Москвой, заявив, что прекращение огня возможно только при наличии гарантий долгосрочного мира. В ответ Трамп заявил, что украинский лидер не готов к переговорам. Позже Зеленский принес извинения американскому президенту.

Предстоящий разговор Трампа с Путиным состоится вскоре после американо-украинских переговоров в Джидде, где, по сообщениям СМИ, Вашингтон рассматривал возможность поддержки внеочередных выборов в Украине для замены Зеленского. В дискуссию вмешался и Илон Маск, заявив в соцсети X, что Зеленский «с треском проиграет», если выборы состоятся. Маск, занимающий пост старшего советника в администрации Трампа, назвал смену власти «единственным путем к миру».

Заявление вызвало критику: оппоненты указали, что в условиях войны справедливые выборы невозможны. Бывший президент Украины Петр Порошенко и лидер оппозиции Юлия Тимошенко выступили против голосования, заявив, что приоритетом должно оставаться сохранение поддержки Запада.

Трамп же усугубил ситуацию, назвав Зеленского «диктатором» за отказ проводить выборы, а также ложно утверждая, что его рейтинг упал до 4%. Однако реальная поддержка Зеленского среди украинцев составляет 57% — это, между прочим, выше рейтинга самого Трампа. В феврале уровень поддержки президента США упал до 47% и продолжает падать на фоне экономических потрясений.



