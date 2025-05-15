ПОЛИТИКА
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Смог ли Катар очаровать Трампа?
Доха и Вашингтон во время визита главы Белого дома заключили контракты на $243 млрд
Смог ли Катар очаровать Трампа?
Президент США Дональд Трамп во время визита в Катар / AP
15 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп завершил визит в Катар, подписав крупнейшие сделки в сферах авиации и обороны.

Главным стал контракт на $96 млрд — Доха закупит 210 самолетов Boeing для Qatar Airways. Белый дом утверждает, что соглашение обеспечит 154 тыс. рабочих мест в США. 

В общей сложности подписаны экономические соглашения на $243 млрд, включая обещание Катара инвестировать $38 млрд в американскую оборонную промышленность.

Однако визит Трампа в Доху оказался в центре скандала из-за параллельного предложения от Катара подарить ему роскошный самолет Boeing 747-8 за $400 млн. Самолет называют «дворцом в небе». 

Трамп назвал его «жизненно необходимым», заявив, что нынешний борт номер один устарел. 

«Нашему самолету почти 40 лет. У Катара и Саудовской Аравии — новейшие борта. Мы должны выглядеть достойно», — заявил Трамп.

Президент пообещал, что самолет сначала поступит в распоряжение Пентагона, а после его срока — в фонд президентского авиапарка. Тем не менее критики считают это нарушением Конституции — выглядит это как личный подарок Трампу и попытка подкупа. 

Конгрессмен Ричи Торрес назвал предложение «летающей взяткой». Сенатор Тед Круз предупредил об угрозе шпионажа, а сенатор Шелли Мур Капито заявила, что будет «искать жучки». Бывший посол США в ООН Никки Хейли заявила, что принятие подарков от иностранных государств — «всегда плохая идея».

Среди других соглашений Катара и США — решение Дохи закупить у американской General Electric 400 двигателей, а также многомиллиардные сделки в сфере технологий, энергетики и обороны.

При этом США и Катар сосредоточились на экономике, опуская (или публично не упоминая) политические аспекты. В частности, Трамп не стал комментировать ситуацию в Газе, где за сутки его визитов в Эр-Рияд и Доху израильские удары унесли жизни не менее 80 человек. Однако, вполне возможно, что обсуждение ситуации в Газе шло за закрытыми дверями — Катар выступает одним из главных посредников между Израилем и ХАМАС, потому страна почти наверняка подняла вопрос о будущем Палестины во время визита Трампа.


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