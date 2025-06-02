Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести саммит с участием лидеров России, Украины и США и тем самым превратить Стамбул в «центр мира». Заявление прозвучало на фоне второго раунда российско-украинских переговоров в турецкой столице.

«Моим самым большим желанием является собрать российского президента Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре. Я бы даже хотел пригласить [президента США Дональда] Трампа», — заявил Эрдоган после заседания кабинета министров.

Турецкий лидер пообещал, что в случае проведения встречи лидеров в Турции, он «также встретится с ними на этих переговорах», чтобы они «могли превратить Стамбул в центр мира».

Эрдоган назвал переговоры 2 июня «значительным достижением», несмотря на воскресный инцидент в России. Речь идет о масштабной ночной атаке Украины с использованием 162 дронов, нацеленной на более чем 40 российских военных самолетов, включая А-50, Ту-95 и Ту-22М3 - тяжелые бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

Турецкий президент также затронул ситуацию в Сирии. «Поскольку Сирия находится на пути к достижению стабильности и мира, мы считаем, что все ее соседи и все страны региона выиграют от этого», — заявил глава государства. Он выразил удовлетворение решением европейских стран снять санкции с Сирии и объявил о планах возобновления авиасообщения между Турцией и Сирией.