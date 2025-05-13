США рассматривают возможность размещения иностранных войск в Украине после завершения активной фазы боевых действий. Об этом сообщил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News.

По его словам, обсуждается ввод так называемых «сил устойчивости» — военного контингента из Великобритании, Франции, Германии и Польши.

«Речь идет о силах устойчивости. Эти силы называют E3, но теперь можно говорить о E4, поскольку к Великобритании, Франции и Германии присоединилась Польша. Контингент будет дислоцироваться к западу от реки Днепр», — пояснил Келлог.

Также, по его словам, обсуждается формирование миротворческих сил для восточных регионов Украины. Эти подразделения могут быть созданы при участии третьих стран и будут следить за соблюдением условий перемирия.

Келлог подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке. «Возможно, это произойдет когда-нибудь в будущем, но не сейчас», — отметил он.

Среди ключевых тем переговоров остаются судьба Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск, и возвращение украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий.

«Эти переговоры не будут идеальными. Будут уступки, компромиссы — и мы это понимаем. Но важно остановить кровопролитие, и именно этого хочет добиться президент Трамп. Он неоднократно подчеркивал свою позицию», — заявил Келлог. По его словам, суммарные потери Украины и России, включая убитых и раненых, уже превысили 1,2 млн человек.

Ранее The New York Post сообщила, что проект мирного плана Дональда Трампа предусматривает размещение европейских миротворцев на контролируемых Киевом территориях после заключения перемирия. Эти силы должны стать частью системы международных гарантий безопасности для Украины. Источник издания отметил, что главная проблема — в выборе формата этих сил.

Тема отправки миротворцев в Украину обсуждается с начала года. В так называемую «коалицию желающих» входят около 30 стран. Лидерами инициативы считаются Франция и Великобритания.